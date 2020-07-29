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Universal и сеть AMC договорились о сокращении кинотеатрального окна релизов в США

За это студия будет делиться доходами от продаж фильмов на PVOD

Конфликт между самой крупной киносетью мира AMC Theatres и Universal, возникший из-за озвученного студией решения выпускать часть своих релизов в формате премиального видео по запросу (PVOD) параллельно с кинопрокатом, разрешился неожиданным для индустрии способом. Стороны заключили сделку, по которой Universal добилась права иметь возможность выпускать релизы на PVOD после третьего уикенда их работы в кинотеатральном прокате. Правда, с оговорками и условиями, главное из которых в том, что ленты должны быть доступны на PVOD по самой большой из возможных цен − не менее $20. При этом, AMC будет отчисляться какая-то часть средств, полученных от продаж фильма таким способом. Каким будет этот процент, не уточняется.

Новость о заключении соглашения шокировала многих на американском и международном рынках. AMC выступала как рьяный защитник традиционного кинотеатрального окна, которое перед выпуском фильма на домашних носителях и виртуальных платформах предполагает 75−90 дней ожидания со дня его выхода в прокат. Теперь же, студиям (речь только о Universal, но это пока) разрешено расширять возможности для дистрибуции уже после 17 дней. Студия говорит, что это может помочь с окупаемостью релизов, которые неважно выступают в традиционном прокате, а также в будущем позволит запускать в производство больше рисковых и оригинальных проектов.

Соглашение Universal и AMC касается американского рынка, но стороны уже сообщили, что начинают переговоры о вариативности возможностей дистрибуции в международном прокате. AMC широко представлена в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Другие американские киносети в сделку не включены, но, видимо, им придется встраиваться в этот процесс. Существующий конфликт с Universal не выгоден ни одной из сторон: у студии впереди мощные релизы, которые нужно где-то прокатывать, а киносетям, сильно пострадавшим из-за пандемии, требуется сильный контент, способный привлечь зрителя. Если в контрактах кинотеатров со студиями будут прописаны отчисления от выпуска фильмов на PVOD, это вряд ли вызовет у них абсолютное отторжение нового порядка. Другое дело, что речь идет лишь о крупных киносетях. А как будут идти дела у независимых кинотеатрах в этих условиях никто не говорит.

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29.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety

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