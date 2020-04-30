Международные киносети продолжают давить на Universal

Крупные мировые киносети продолжают давить на Universal, делая громкие заявления, касающиеся дальнейшей прокатной судьбы ее фильмов в своих кинотеатрах. Показчики возмущены решением студии в будущем продолжить политику выпуска релизов в онлайн одновременно с кинопрокатом. О том, что Universal намерена это делать заявил глава холдинга NBCUniversal Джефф Шелл в интервью The Wall Street Journal. С заявлением, осуждающим подобную практику, уже выступили Национальная ассоциация владельцев кинотеатров США (NATO) и европейская ассоциация кинотеатров UNIC. Самая крупная киносеть мира AMC пошла дальше и заявила о нежелании прокатывать все будущие релизы студии в своих кинотеатрах по всему миру.

В среду к этому хору голосов присоединись голоса второй по величине киносети мира. Генеральный директор Cineworld Муки Грейдингер заявил о том, что не видит смысла работать будущими релизами Universal, о чем и написал в письме председателю Comcast Брайану Робертсу еще в середине марта, после появления новости от выпуске мультфильма ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР сразу на VoD. Правда, в данном случае имелось ввиду бойкотирование не полного пакета проектов компании, а лишь тех релизов, которые она намерена выпускать без соблюдения 90-дневного кинотеатрального окна.

Грейдингер рассказал, что другие студии напрямую общались с Cineworld, «своевременно объясняя, свою позицию» по поводу вынужденного сокращения кинотеатрального окна для некоторых релизов на период кризиса, и заверяя киносеть, что после возобновления проката их политика соблюдения сложившихся окон не изменится. «Universal не только не взяла на себя обязательства по будущему окну, но и была единственной студией, которая пыталась воспользоваться нынешним кризисом и выпустить проект в онлайне на той же дате, что и в прокате,» − говорится в заявлении руководителя Cineworld.

Cineworld оперирует более, чем 9,5 тыс. экранов в 11 странах. Кинотеатры этой группы работают под брендами Regal, Cineworld, Picturehouse, Cinema City и Yes Planet.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

30.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, Variety, Deadline