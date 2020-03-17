NBCUniversal выпустит свои ближайшие кинорелизы в онлайн одновременно с кинотеатрами

NBCUniversal объявила, что намерена выпустить большую часть текущих релизов студии Universal Pictures в онлайн-кинотеатры одновременно с выпуском этих картин в традиционный кинопрокат. Речь идет о мультфильме ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР, а также хорроре ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА, триллере ОХОТА и костюмной драме ЭММА. Зрители получат возможность выбрать − сходить на фильмы в кино там, где кинотеатры еще работают, или купить фильм в онлайн-кинотеатре на 48 часов за $19,99.

Инициатива Universal разрушает сложившиеся негласные правила, согласно которым традиционное окно между выходом фильма в обычных кинотеатрах и в онлайне может достигать шести месяцев. Но, поскольку киноиндустрия сталкивается с беспрецедентными обстоятельствами, связанными с пандемией коронавируса COVID-19, студия пошла на риск.

При этом новые условия проката картин касаются лишь вышеназванных проектов студии. Остальные картины, в том числе УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА или будущие релизы, намеченные на лето, Universal отдавать для онлайна пока не намерена. Сроки действующей акции также не обозначены.

Сообщается, что, несмотря на экспериментальный формат релиза, те же ТРОЛЛИ получат весь спектр рекламной и маркетинговой поддержки студии в полном объеме. В Universal уточнили, что постараются одновременно открывать кинопрокатные и онлайн-права на каждом международном рынке, где это возможно.

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17.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR