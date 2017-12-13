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Universal преодолела отметку $5 млрд общемировых сборов в 2017 году

Она покорилась ей вслед за Disney и Warner Bros.

Студия Universal вслед за Disney и Warner Bros. благополучно преодолела отметку в $5 млрд сборов в общемировом прокате. Это случилось в понедельник, 11 декабря. Международные сборы фильмов Universal перевалили за $3,398 млрд, а сборы в Северной Америке достигли $1,605 млрд. 

Столь высокая планка покоряется студии во второй раз в ее истории: Universal также собрала больше пяти миллиардов в 2015 году. В 2017-м локомотивом успеха студии стали ее франшизы. Прежде всего, это ФОРСАЖ 8, на счету которого звание самого успешного общемирового старта всех времен – $542 млн и самого кассового старта в международном прокате – $443,2 млн. Общие сборы этого релиза составляют $1,23 млрд. Это всего лишь шестой фильм в истории, сборы которого сумели пересечь отметку в миллиард долларов за пределами Северной Америки, а также это самый кассовый фильм всех времен в Китае.

Есть у Universal в этом году еще один миллиардник – ГАДКИЙ Я 3. На счету мультфильма $1,03 млрд общемировых сборов. Еще $630 млн общими усилиями принесли малобюджетные хорроры от продюсера Джейсона Блума – СПЛИТ, ПРОЧЬ и СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ. МУМИЯ собрала $409,1 млн, НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ – $380,9 млн, СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ – $196,2 млн, GIRLS TRIP – $138,6 млн. 

13.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily

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