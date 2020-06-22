Российскую драму «Уроки фарси» увидят в 50 странах мира

В преддверии Каннского кинорынка, который начался сегодня в виртуальном формате, кинокомпания Hype Film рассказал об успешных международных продажах своего проекта УРОКИ ФАРСИ − свежего проекта режиссера Вадима Перельмана, который успел поучаствовать в Берлинском кинофестивале 2020 года. Компания подписала соглашения о продаже кинотеатральных прав на картину с международными дистрибьюторами из Латинской Америки, Франции, Польши, Румынии, стран Балтии, Великобритании, Турции, Болгарии, Венгрии, Чешской республики и Словакии, Гонконга и Макао, Южной Кореи, Тайвани, Австралии и Новой Зеландии, Южной Африки.

«Удачный «сарафан» после премьеры УРОКОВ ФАРСИ на фестивале в Берлине подогрел огромный интерес к фильму и позволил нам закрыть сделки по прокату с ключевыми территориями, включая США и Китай, подчеркнув важнейшую роль фестиваля в судьбе фильма, − рассказывает Илья Стюарт, основатель и продюсер Hype Film. − Мы с партнерами будем продолжать переговоры с международными дистрибьюторами в рамках только что стартовавшего виртуального Каннского кинорынка, а также обсуждать стратегию выпуска картины на разных территориях, в которых кинотеатры уже постепенно возвращаются к работе».

В Германии прокат картины стартует уже 24 сентября 2020 года. В России права на прокат картины получил дистрибьютор «Белые ночи» − компания холдинга «Газпром-медиа», специализирующаяся на прокате авторского, фестивального и артхаусного кино. Дата выхода в России не уточняется. Ожидается, что это случится осенью 2020 года.

«Мировая премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале и вызвала десятиминутную овацию зала, − рассказывает Ирина Пономарева, генеральный директор компании «Белые ночи». − Это невероятно эмоциональная история памяти, которая сочетает в себе неожиданные повороты сюжета и иронию, поражает операторской работой и актерской игрой. УРОКИ ФАРСИ − удивительное, зрительское кино на тему Холокоста, комичное и трагическое одновременно».

Фильм рассказывает о событиях 1942 года в оккупированной Европе. Жиль Кремье, бельгиец еврейского происхождения, оказавшись в концлагере, выдает себя за перса - для него это единственная возможность остаться в живых. Это ложь действительно спасает ему жизнь, но Жиль даже не может себе представить, какой ценой. Немецкие солдаты, довольные таким редким уловом, приводят Жиля к Клаусу Коху, повару в концлагере, который мечтает, как только закончится война, уехать в Иран и открыть там ресторан. Кох ищет настоящего перса, который научит его говорить на персидском языке. Так начинается история Жиля Кремье и Клауса Коха − еврея и немца, узника и тюремщика, ученика и учителя.

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22.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Hype Film