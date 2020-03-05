Российским режиссерам устроят встречи с жителям Южно-Сахалинска

Именитые российские режиссеры проведут несколько творческих встреч с жителями Южно-Сахалинска. Это произойдет во время проведения фестиваля многосерийных художественных фильмов «Утро Родины», в рамках которого запланирована внеконкурсная программа «Имена».

9 марта режиссер Роман Каримов расскажет о съемках криминальной молодежной комедии ВСЕ И СРАЗУ. 10 марта председатель жюри Сергей Урсуляк расскажет про создание трогательной картины СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ. Режиссер, продюсер, сценарист и актриса Вера Сторожева представит картину НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА 11 марта. Известный клипмейкер Юрий Грымов представит 12 марта свое видение тургеневского МУ-МУ. Александр Прошкин в предпоследний день фестиваля, 13 марта, встретится со зрителями и покажет свой фильм ИСКУПЛЕНИЕ.

Фестиваль «Утро Родины» пройдет в рамках мероприятий, включенных в национальный проект «Культура». Организаторы фестиваля: Правительство Сахалинской области, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Министерство культуры России, Роспечать, «Национальные проекты».

Партнеры фестиваля: Корпорация развития Сахалинской области, «Восточная горнорудная компания», компания «Далькреветка».

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05.03.2020 Автор: Артур Чачелов