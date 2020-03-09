В Южно-Сахалинске открылся фестиваль «Утро Родины»

В Южно-Сахалинске, 8 марта, прошло торжественное открытие III фестиваля многосерийных отечественных фильмов «Утро Родины». Смотр, президентом которого является заслуженный артист России Сергей Жигунов, будет идти на Сахалине до 14 марта. Церемонию открытия, которая проходила на сцене ДС «Кристалл», посетили первые лица города и региона: губернатор области Валерий Лимаренко с супругой, председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин, архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Аксий. Открывать фестиваль съехалось множество звзедных гостей, среди которых − участники церемонии открытия − Лариса Долина, Илзе Лиепа, Игорь Бутман, Диана Анкудинова, «Хор Турецкого» и другие.

«Утро Родины» открыли театрализованным концертным представлением. Его ведущим стал актер Максим Лагашкин. Интерактивными «соведущими», оригинально помогавшими вести церемонию дистанционно, с большого экрана, выступили Сергей Светлаков, Нонна Гришаева, Сосо Павлиашвили и другие.

На церемонии был вручен первый приз − за заслуги перед индустрией. Его получил режиссер Александр Прошкин. Награду ему вручил российский журналист и писатель, советник президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир Толстой.

В этом году в программе фестиваля представлен 21 проект, 11 из которых − конкурсные сериалы. Среди них, такие хиты как «Эпидемия», «Шторм», «Жуки», «Дылды», «Мылодрама», «Толя-Робот», «Содержанки», «Мосгаз. Новое дело капитана Черкасова», «Мертвое озеро», «Учителя». Выбирать лучших будет жюри под председательством Сергея Урсуляка. В состав жюри также вошли Юрий Грымов, Андрей Мерзликин, Вера Сторожева, Алексей Шелыгин, Роман Каримов, Инга Оболдина и сценарист Олег Маловичко. Кроме того, здесь будет вручен «Приз зрительских симпатий», который получит сериал, победивший по итогам голосования зрителей на сайте «Комсомольской правды».

Организаторы фестиваля: Правительство Сахалинской области, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Министерство культуры России.

Партнеры фестиваля: Корпорация развития Сахалинской области, Восточная горнорудная компания, компания «Далькреветка».

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09.03.2020 Автор: Артур Чачелов