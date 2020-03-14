«Шторм» стал триумфатором фестиваля сериалов «Утро Родины»

В Южно-Сахалинске завершился третий фестиваль многосерийных художественных фильмов «Утро Родины» На церемонии закрытия, которая состоялась 14 марта в ледовом дворце «Кристалл», были названы лучшие отечественные сериалы прошлого года.

Жюри под председательством Сергея Урсуляка выбрало лучших в одиннадцати категориях. В состав жюри также вошли Юрий Грымов, Андрей Мерзликин, Вера Сторожева, Алексей Шелыгин, Роман Каримов, Инга Оболдина и Олег Маловичко.

Лауреатами фестиваля стали:

«Лучшая музыка к фильму» – Антон Шварц, «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова»;

«Лучший сценарий» – Наталия Мещанинова, Степан Девонин и Илья Тилькин, «Шторм»;

«Лучшая мужская роль» – Александр Робак, «Шторм»;

«Лучшая женская роль» – Анна Михалкова, «Шторм»;

«Лучшая мужская роль второго плана» – Максим Лагашкин, «Жуки»;

«Лучшая женская роль второго плана» – Анна Котова-Дерябина, «Учителя»;

«Лучшая операторская работа» – Давид Хайзников, «Эпидемия»;

«Лучшая режиссерская работа» – Борис Хлебников, «Шторм»;

«Гран-при» – «Шторм».

Почетная награда фестиваля – приз зрительских симпатий – была вручена сериалу «Эпидемия». Голосование шло на сайте «Комсомольской правды» и свое мнение высказывали жители всей страны.

Приз «Специальное упоминание жюри» получил режиссер Константин Смирнов, «Жуки».

«Напряженная и богатая на события фестивальная неделя подошла к своему завершению. И сегодня мы подвели ее итоги, − сказал Сергей Урсуляк. − Работа жюри была очень насыщенной, но вместе с тем интересной, так как у каждого из нас было свое видение, свое предпочтение героям и фильмам, свои фавориты. Мы спорили, аргументировали свою точку зрения по той или иной номинации, обменивались впечатлениями. В чем жюри было единогласно, так это во мнении, что современные сериалы снимаются сейчас на очень высоком уровне, завоевывают ТВ-экраны и интернет-платформы, привлекают внимание зрителей. И, думаю, сериальная история еще только в начале пути. А такие фестивали как «Утро Родины» позволяют выявлять лучших, популяризируют многосерийное кино, открывают новых актеров и режиссеров. И для Сахалина, где проводится фестиваль, это большой праздник кино, встреча с любимыми героями экранов, возможность приобщиться к увлекательной фестивальной программе».

Фестиваль многосерийных художественных фильмов «Утро Родины» (включен в перечень мероприятий нацпроекта «Культура») проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта 2020 года. Сахалинцев и гостей города ожидала разнообразная внеконкурсная программа: концерты известных артистов, встречи с именитыми режиссерами и актерами, предпремьерные показы фильмов и многое другое.

Организаторы фестиваля: правительство Сахалинской области, министерство РФ по развитию Дальнего Востока, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, министерство культуры России. Партнеры фестиваля: «Корпорация развития Сахалинской области», «Восточная горнорудная компания», компания «Далькреветка».

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14.03.2020 Автор: Артур Чачелов