В Узбекистане запретили стоить торговые центры без кинотеатров

В Узбекистане с 1 июля 2021 года любой строящийся новый тороговый центр площадью более 15 тыс. кв.м будет обязан иметь в своем составе кинотеатр на четыре кинозала и 300 зрителей. Об этом сообщает местное агентство новостей Podrobno.uz. Нововведения появились в соответствии с указом президента Узбекистана «О мерах по поднятию киноискусства и киноиндустрии на качественно новый уровень и дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки отрасли».

Интересно, что для предпринимателей, строящих торговые центры с кинотеатрами, предусмотрен ряд государственных льгот: в частности им безвозмездно будут выделять 25 соток земельной площади под строительство таких объектов. Кроме того, государство возьмет на себя половину расходов на приобретение цифровых устройств демонстрации кино (формата DCP), а Агентство кинематографии Узбекистана будет бесплатно предоставлять для показа в течение первых трех месяцев национальные фильмы, произведенные по его заказу.

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09.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: АН «Подробно.uz»