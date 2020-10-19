На Международный студенческий кинофестиваль ВГИК подано рекордное число заявок

Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова, Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда Президентских грантов и «МТС Медиа» проведут 40-ый, юбилейный Международный студенческий кинофестиваль ВГИК. Генеральным партнером конкурса является «МТС Медиа», дочерняя компания Группы МТС, развивающая ее медиаактивы и телевизионные продукты. За призы будут бороться молодые кинематографисты из 40 стран.

В этом году формат проведения фестиваля из-за ситуации с распространением коронавируса был под вопросом. Но уже составлено расписание, из которого ясно, что 40-й фестиваль студенческого кинотворчества состоится.

Фестиваль проводится в два этапа: 19-30 октября 2020 года – первый этап – конкурс ВГИК. 16-20 ноября 2020 года – второй этап – международный кино- и театральный конкурсы.

Российский этап будет проходить онлайн. С 19 по 23 октября состоится отборочный тур ─ творческий отчеты, в которых будут участвовать мастерские Сергея Соловьева, Владимира Хотиненко, Вадима Абдрашитова, Владимира Меньшова, Алексея Учителя и других мэтров отечественного кино, факультеты, кафедры, Высшие курсы ВГИК и колледж кино, филиалы института в Иркутске, Сергиевом Посаде, Ростове-на-Дону. Другими словами, это будет большой традиционный смотр всех творческих сил Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова. В первом, российском этапе, примут участие 173 студенческие работы. Впервые за сорокалетнюю историю фестиваля будет проходить без зрителей в зале ВГИК – все показы состоятся в интернете.

Однако ценители кино все же смогут познакомиться с творчеством молодых российских кинематографистов: с 28 по 29 октября работы, допущенные к конкурсу первого этапа, будут показаны в кинотеатрах столицы и на региональных площадках. Трансляция фильмов проходит на сайте https://2020.vgikfestival.com/ Онлайн-трансляция в таких масштабах в рамках фестиваля будет организована впервые.

Профессиональное жюри первого этапа возглавит режиссер и сценарист, куратор курса «Режиссура короткой формы» в Московской Школе Кино Сергей Осипьян. В жюри также вошли звукорежиссер Алексей Бадыгов, член Союза кинематографистов России; Наталья Исакова, креативный директор «МТС Медиа» и онлайн-кинотеатра МТС ТВ; Анатолий Сергеев, директор компании «Кинологистика»; Вячеслав Лисневский, режиссер, член Союза кинематографистов России и член гильдии кинооператоров; Георгий Шабанов, генеральный продюсер All Media Company, директор «Кино без границ»; Дмитрий Барченков, журналист, сценарист, постоянный автор «Коммерсантъ.Стиль», порталов «Сноб» и «КиноПоиск»; Мария Вогт, член экспертных советов в Фонде кино и Министерстве культуры РФ; Татьяна Цыварева, руководитель службы детских и юношеских программ ТПО «Россия 1» ГТК, «Телеканал «Россия» ВГТРК, главный редактор телеканалов «Карусель» и «Мама», генеральный продюсер телеканала «Мульт».

Также работы конкурсантов будет оценивать студенческое жюри. В него своих представителей делегировали Высшие курсы сценаристов и режиссеров, Московский государственный университет, МХАТ, ГИТИС, НИУ «Высшая школа экономики» и ВГИК.

Церемония открытия первого этапа состоится 28 октября. Отобранные для конкурса российские фильмы жюри будет оценивать три дня. Имена победителей первого этапа назовут 30 октября. Тожественные церемонии открытия и награждения лауреатов пройдут в формате онлайн.

По итогам первого этапа профессиональное жюри, присудит призы в 13 номинациях, в том числе за лучшую работу режиссёра в игровом фильме, за лучшую работу режиссёра в неигровом фильме, за лучшую работу оператора в игровом фильме и т.д. Студенческое жюри вручит приз за лучший фильм первого этапа Международного конкурса студенческих фильмов. Также на фестивале будут присуждены специальные призы: Гильдия операторов выберет фильм с лучшей операторской работой и вручит приз имени В.И. Юсова, фонд поддержки неигрового кино имени Романа Кармена вручит приз документальному фильму, а кафедры ВГИКа присудят специальный приз имени В.Я. Бахмутского и приз имени Ю.А. Михайлова, одного из лучших звукорежиссеров отечественного кинематографа.

«Мы рады поддерживать молодые и перспективные таланты в их стремлении к новому взгляду на кинематограф и к воплощению свежих креативных идей. В основе лучших кинокартин всегда лежит уникальный замысел и профессиональная реализация. Уверен, что среди конкурсантов будут найдены авторы потенциально прорывных проектов», − говорит Игорь Мишин, вице-президент по развитию медиабизнеса компании МТС, генеральный директор «МТС Медиа».

Победители первого этапа фестиваля ВГИК получат право представить Россию и побороться за награды в международном конкурсе. Второй, международный, этап фестиваля состоится 16-20 ноября. Для участия в нем заявлено рекордное количество участников: представители 40 стран мира, подавшие в общей сложности 345 заявок. На треть больше, чем в прошлом году. Призы будут присуждены за лучшую кинопрограмму, лучший игровой фильм, лучший документальный фильм, лучший анимационный фильм.

Также на фестивале будут присуждены специальные призы от «МТС Медиа»: будут определены 10 стипендиатов в номинациях «лучший сценарий», «лучшая режиссерская работа», «лучшая операторская работа», «лучший художник-постановщик».

Кроме профессионального жюри работы будет оценивать студенческое жюри. Также состоится зрительское голосование. Итоги фестиваля подведут 20 ноября.

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19.10.2020 Автор: Артур Чачелов