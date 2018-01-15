«ВКонтакте» снова назвали крупнейшим пиратским ресурсом

Российская социальная сеть «ВКонтакте» в очередной раз попала в список крупнейших мировых ресурсов с пиратским контентом. Перечень таких порталов опубликован на сайте Министерства торговли США. Компанию самой популярной соцсети России составили отечественные торрент-трекер Rutracker.org и Rapidgator.net, онлайн-кинотеатр kinogo.cc, а также еще ряд других сайтов. Всего в «черный список» Министерства торговли США вошли 25 сайтов из разных стран мира, в том числе портал крупнейшего китайского интернет-магазина taobao.com, который принадлежит Alibaba Group.

По мнению американской стороны, сайты, находящиеся в списке, регулярно и систематически нарушают права интеллектуальной собственности. При этом в отношении «ВКонтакте» отмечено, что «компания предпринимает шаги по борьбе с пиратством», и это «вселяет надежду».

Авторы списка отмечают, что нахождение в нем не влечет за собой никаких санкций, а лишь свидетельствует о том, что проблема пиратства в интернете все еще актуальна.

15.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс