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«ВКонтакте» снова назвали крупнейшим пиратским ресурсом

Вместе с порталами Rutracker, Kinogo и другими

Российская социальная сеть «ВКонтакте» в очередной раз попала в список крупнейших мировых ресурсов с пиратским контентом. Перечень таких порталов опубликован на сайте Министерства торговли США. Компанию самой популярной соцсети России составили отечественные торрент-трекер Rutracker.org и Rapidgator.net, онлайн-кинотеатр kinogo.cc, а также еще ряд других сайтов. Всего в «черный список» Министерства торговли США вошли 25 сайтов из разных стран мира, в том числе портал крупнейшего китайского интернет-магазина taobao.com, который принадлежит Alibaba Group.

По мнению американской стороны, сайты, находящиеся в списке, регулярно и систематически нарушают права интеллектуальной собственности. При этом в отношении «ВКонтакте» отмечено, что «компания предпринимает шаги по борьбе с пиратством», и это «вселяет надежду».  

Авторы списка отмечают, что нахождение в нем не влечет за собой никаких санкций, а лишь свидетельствует о том, что проблема пиратства в интернете все еще актуальна.  

15.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс

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