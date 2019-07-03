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Проект из России победил в секции Work-in-progress на фестивале в Карловых Варах

Это лента «Молоко Птицы»

В Карловых Варах в рамках 54-го международного фестиваля прошла церемония награждения проектов на стадии завершения. Главный приз получил фильм МОЛОКО ПТИЦЫ режиссера Евгения Марьяна. Жюри отметили высокий художественный уровень проекта и уникальность Приднестровья, которое будет впервые показано в игровом кино. 
 
МОЛОКО ПТИЦЫ рассказывает историю 16-летнего Адриана, который делает ангелов из воска и раньше пел в церковном хоре. В поисках лучшей жизни он решает уехать из Приднестровья на заработки в Европу со своим другом Ионом. Но их плану не суждено осуществиться. 
 
«Нам очень приятно, что проект даже в незавершенном виде отметили иностранные коллеги и его уже ждут отборщики фестивалей, – прокомментировал награду продюсер Роман Борисевич.  Это первая официальная копродукция России и Молдовы. Проект был поддержан Министерством Культуры РФ. Со стороны партнеров в проекте участвуют CNC Республики Молдовы и Pascaru Production. Впереди еще много работы и мы уверены, что у фильма будет интересная фестивальная судьба»

Впервые проект МОЛОКО ПТИЦЫ был анонсирован на 72-м Международном Каннском Кинофестивале на объединенном стенде Made in Russia. 

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03.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Экспоконтент

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