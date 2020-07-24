Новые фильмы российских режиссеров попали на Венецианский кинофестиваль

Новые работы сразу двух молодых российских режиссеров попадут на Венецианский кинофестиваль 2020 года. Об этом сообщает ТАСС. В независимую программу Giornate degli autori включены фильмы КОНФЕРЕНЦИЯ Ивана И. Твердовского и КИТОБОЙ Филиппа Юрьева.

КОНФЕРЕНЦИЯ − тяжелая драма о женщине, много лет назад ставшей свидетельницей страшной трагедии в Театральном центре «На Дубровке», когда террористы несколько дней удерживали заложников. Лента является фильмом совместного производства России, Эстонии, Великобритании и Италии. Российский прокат предварительно планируется на 2021 год.

«Для меня очень важно получить премьеру на международном фестивале класса "A", такого уровня, тем более в такое время, когда фестивали проходят в ограниченном режиме, − говорит продюсер картина Катерина Михайлова. − Наша тема действительно международная. Фильм о ценности человеческой жизни, о том, что любой теракт − это зло».

КИТОБОЙ − это лирическая история взросления, рассказывающая о юном чукотском охотнике, чья жизнь меняется с появлением в их поселке интернета. Главные роли в проекте играют непрофессиональные актеры. Лента снималась российской киностудией «РОК» продюсера Алексея Учителя при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» вместе с партнерами из Бельгии и Польши. Работа шла больше семи лет.

Независимая программа Giornate degli autori была создана в 2004 году. Она проходит параллельно с международным смотром и объединяет независимые оригинальные картины, которые отличаются высоким художественным качеством. В этом году председателем жюри в ней является израильский режиссер Надав Лапид. Венецианский кинофестиваль пройдет, как планировалось, с 2 по 12 сентября.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

24.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС