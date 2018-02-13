Гильермо дель Торо возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Объявлено имя человека, который возглавит почетное жюри 75-го Венецианского кинофестиваля. Это мексиканский режиссер Гильермо дель Торо. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на слова Альберто Барберы, директора киносмотра.

Барбера назвал дель Торо «воплощением великодушия, любви к кинематографу, обращенной не только в прошлое, страстью к кино, которая способна волновать и при этом заставлять думать». Именно дель Торо стал обладателем «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля в прошлом году: награды удостоилась фантастическая драма ФОРМА ВОДЫ. Сейчас фильм с 13 номинациями является фаворитом премии «Оскар».

«Это невероятная честь и ответственность, которую я принимаю с уважением и благодарностью, – прокомментировал новость сам дель Торо. –Венецианский кинофестиваль – это окно в мировое кино, возможность для того, чтобы отметить его силу и культурную значимость».

75-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 29 августа по 8 сентября 2018 года.

13.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости