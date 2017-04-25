Исторический блокбастер «Вещий Олег» представят на Каннском кинорынке

Исторический фильм ВЕЩИЙ ОЛЕГ, рассказывающий о начале пути великого русского князя, объединившего разрозненные славянские племена и считающегося основателем Киевской Руси, будет представлен на Каннском кинорынке. Презентация картины, входящей в пакет компании Planeta Infrom, пройдет 17 мая в Gray d'Albion.

В рамках Marche du Film международным закупщикам впервые продемонстрируют семиминутный фрагмент из зимнего блока съемок, а также тизер киноленты. Мировыми продажами проекта занимается международное подразделение ГК Planeta Inform, продюсером фильма, совместно с Владимиром Кильбургом, выступает генеральный директор компании Дмитрий Литвинов.

«Наш проект – не просто рядовая историческая картина. Мы ориентируемся не только на местный рынок, но и на зарубежного зрителя, и, хотя в основе картины лежит российский исторический материал, сюжет фильма интернационален и будет понятен зрителю любой национальности в любом уголке мира. Основными референсами, на которые мы ориентируемся в ходе производства, являются такие мировые хиты, как ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ и ГЛАДИАТОР, а также сериалы «Викинги» и «Игра престолов», - отметил Литвинов.

По словам директора по международным продажам Planeta Inform Анастасии Баньковской, создатели картины рассчитывают на широкую географию продаж.

«Сегодня российские картины являются объектом повышенного интереса со стороны зарубежных закупщиков. Это связано, безусловно, с улучшением качества отечественного контента: успех ПРИТЯЖЕНИЯ, ЗАЩИТНИКОВ, ВИКИНГА, ЭКИПАЖА приводит российским дистрибьюторам новых клиентов со всех стран мира», - добавила она.

В ходе работы над масштабной исторической картиной используются современные технологии, привлечены лучшие каскадеры и специалисты по спецэффектам. Главные роли в фильме исполняют известные российские актеры: в роли князя Олега – Владимир Яглыч (ВОИН, МЫ ИЗ БУДУЩЕГО, ЭКИПАЖ), главную женскую роль исполнит Иева Андреевайте (ОН – ДРАКОН, ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК), в роли сына смоленского князя Урменя – Данила Якушев (ГОРЬКО!, «Молодежка»).

Основной съемочный период проекта запланирован на 2017-2018 годы. В прокат картина выйдет в 2019 году.

Примечательно, что кроме ВЕЩЕГО ОЛЕГА на Marche du Film представят другие проекты из международного портфеля компании: такие, как КОМА, ИКАРИЯ и СКИФ.

25.04.2017