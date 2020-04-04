ViacomCBS закрыл сделку по покупке 49% акций Miramax

ViacomCBS закрыла сделку по покупке 49% акций компании Miramax. Этот пакет акций обойдется холдингу в $375 млн, из которых живыми деньгами сразу заплачено $150 млн, а оставшиеся $225 млн придут в течение пяти последующих лет в виде ежегодных инвестиций в $45 млн. Инвестиции пойдут на обеспечение финансирования новых фильмов, телешоу и сериалов компании.

Кроме того, принадлежащая Viacom Paramount Pictures заключила эксклюзивное долгосрочное дистрибьюторское соглашение по кинобиблиотеке Miramax, а также эксклюзивную долгосрочную first-look deal, которая позволит студии-мейджору разрабатывать, производить, финансировать и распространять новые кино- и телевизионные проекты Miramax, в том числе созданные на основе ее сюжетов и героев. Напомним, что библиотека Miramax включает более 700 картин, в том числе киноклассику вроде КРИМИНАЛЬНОГО ЧТИВА, АНГЛИЙСКОГО ПАЦИЕНТА, дилогии УБИТЬ БИЛЛА, ЧИКАГО и т.п. проектов.

51% акций Miramax остается у катарского холдинга BeIN Media Group.

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04.04.2020 Автор: Артур Чачелов