В группе компаний Viasat открылось новое подразделение

В группе компаний Viasat открыто новое подразделение, сообщили в пресс-службе компании. Позицию PR-директора в нем заняла Олеся Теплова. В новой должности в одной из крупнейших компаний в сфере платного телевидения она займется разработкой политики в сфере PR, внешними и корпоративными коммуникациями, а также будет представлять интересы компании в деловой среде.



Работа нового подразделения касается выстраивания PR-политики всего холдинга, внешних и внутренних коммуникаций, а также укрепления репутации всех брендов Viasat:

восьми телеканалов семейства Viasat – TV1000, TV1000 Русское Кино, TV1000 Action, Viasat Nature, Viasat History, Viasat Sport, Viasat Explore и Da Vinci;

пакета телеканалов ViP (ViP Premiere, ViP Megahit, ViP Serial, ViP Comedy, Viasat Sport HD, Viasat History HD и Viasat Nature HD);

онлайн-кинотеатра ViP Play.

До этого Олеся Теплова более шести лет была вице-президентом по стратегическим коммуникациям в онлайн-кинотеатре tvzavr. Также она работала с Олегом Роем — известным писателем, продюсером и автором крупных анимационных сериалов. Также она занималась продвижением популярного мультсериала для дошкольников «Дракоша Тоша», который сейчас принадлежит «Газпром-медиа». Кроме того, Олеся Теплова запускала на российском рынке другой детский проект — мультсериал «Супер МЯУ» и выстраивала стратегию по продвижению сериала «Волшебная лавка Есении».

«Рад приветствовать Олесю на этой новой и приоритетной для компании позиции», — говорит Алексей Кроль, генеральный директор Viasat. — «Уверен, что ее обширный и разноплановый опыт, особенно цифровая экспертиза, позволят Viasat создать базис для успешной конкуренции с ведущими российскими игроками отрасли, а также укрепить имидж компании на рынке».

Олеся Теплова. — «Новые глобальные задачи приведут к перезагрузке форматов и потребуют новых подходов к коммуникациям. Будем стремиться к тому, чтобы бренд заиграл новыми красками, сохранив традиционные зрителям черты».

Еще больше новостей «Я рада принять новые вызовы и присоединиться к амбициозной команде Viasat. Уверена, что мой опыт будет полезен компании», — отметила. — «Новые глобальные задачи приведут к перезагрузке форматов и потребуют новых подходов к коммуникациям. Будем стремиться к тому, чтобы бренд заиграл новыми красками, сохранив традиционные зрителям черты».Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram