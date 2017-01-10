Роскомнадзор заблокировал 47 сайтов, нелегально распространяющих «Викинга»

Еще в конце декабря Роскомнадзор совместно с правообладателем разработал ряд мер по защите ВИКИНГА от нелегального распространения на пиратских сайтах в Интернете. Накануне новогодних праздников Мосгорсуд вынес определение о предварительных обеспечительных мерах по защите исключительных прав в отношении фильма. Эти усилия дали свои плоды: пиратские копии картины хоть и появились, но динамика их распространения была крайне низкой.

Первые «экранки» обнаружились в Сети уже 31 декабря, а основной всплеск выхода пиратских копий пришелся на 1 и 2 января. «По состоянию на 9 января ведомство обнаружило 696 сайтов, на которых распространялись нелегальные копии фильма ВИКИНГ, – говорится в сообщении Роскомнадзора, которое цитирует РИА Новости. – Ограничивается доступ к 47 страницам сайтов с пиратской копией фильма». Сайты, нелегально распространяющие фильм ВИКИНГ, будут заблокированы на территории РФ, а «ведущие операторы поисковых систем» будут удалять ссылки на такие сайты из поисковой выдачи.

При этом в сообщении Роскомнадзора уточняется, что в числе тех 696 сайтов, на которых были обнаружены нелегальные копии фильма, есть те, где были «анонсы произведения». Возможно речь идет о трейлерах картины, и тогда становится понятно, почему из почти 700 обнаруженных ресурсов заблокированными оказались только 47 из них.

10.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости