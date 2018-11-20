«Вольга» откроет офис в Казахстане

У компании «Вольга» вскоре появится казахстанское подразделение. Крупнейший российский независимый дистрибьютор посчитал рынок соседней страны крайне перспективным и теперь открывает здесь отдельный офис. Об этом было объявлено в ходе презентации дистрибьютора на 107-м Российском Кинорынке. Глава компании Сергей Ершов также представил топ-менеджеров казахстанской «Вольги».

Напомним, это не первый выход компании в соседние страны: с 2010 года успешно работает компания «Вольга Украина», прокатывающая на этом рынке как проекты российской «Вольги», так и отдельно приобретенные для данного региона картины.

Самой «Вольге» в этом году исполняется 10 лет: она вышла на российский рынок в конце 2008 года. Основные направления деятельности компании – кинопрокат и теле- и видеодистрибуция на территории России, СНГ и Балтии. По данным на 11 ноября, с долей в 2,72% и сборами 1,163 млрд рублей ($19,795 млн) она занимает 7 место в капсоревновании дистрибьюторов России (без СНГ).

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20.11.2018 Автор: Артур Чачелов