Минкультуры проверит законность продаж билетов на «Паддингтона»

Заместитель министра культуры Сергей Обрывалин назвал факт открытия предварительных продаж билетов на фильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 «вопиющим нарушением законодательства». По его словам, продажи билетов на сеансы до 1 февраля не могли осуществляться ввиду отсутствия законных оснований. «Еще 10 января компания «Вольга» была проинформирована о дате начала проката картины с 1 февраля 2018 года», – говорится в комментарии замминистра.

В связи с этим Министерство культуры РФ обратилось в надзорные органы с целью проверить законность старта продаж билетов на фильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 с 18 января. «Была организована контрольная закупка билета на сеанс фильма – 18 января. В связи с этим нами направлено заявление в соответствующие органы надзора», – рассказал Обрывалин.

Некоторые российские кинотеатры, не согласные с регулирующей политикой министерства, действительно начали продажи билетов на фильм и его коммерческую демонстрацию, несмотря на риск быть оштрафованными. Впрочем, подобные случаи можно назвать единичными. Разрешенный прокат фильма по всей стране начнется только с 1 февраля, и Министерство культуры не будет этому препятствовать. Об этом заявил статс-секретарь – замглавы ведомства Александр Журавский на заседании комитета Госдумы по культуре: «Прокатные удостоверения могут быть не выданы или могут быть отозваны только по закрытому перечню оснований, например, пропаганда насилия, экстремизма, порнографии и так далее. Этих оснований в этом фильме нет, поэтому он будет показан».

19.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС