«Временные трудности» наградили на кинофестивале в Ольденбурге

Российская драма ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ отмечена главным призом на международном кинофестивале независимого кино в немецком Ольденбурге. Об этом сообщает пресс-служба фильма. Лента названа лучшим фильмом киносмотра.

ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ основаны на реальных событиях. Это история человека, который смог стать успешным бизнес-консультантом, несмотря на врожденный недуг. Во многом это стало возможным благодаря и вопреки воспитанию отца, который отказывался признавать болезнь сына. Главные роли в картине исполнили Риналь Мухаметов и Иван Охлобыстин.

«В первую очередь мы как профессионалы должны понимать, можно ли написанное донести до зрителя или нельзя, – говорит Иван Охлобыстин. – Даже если в основе лежит реальная история. Мне понравилась позиция режиссера. Мне понравилось, что зрителю история преподносилась не как морализаторская, а прежде всего как независимое повествование. Зрители все переживают сами».

Oldenburg International Film Festival – международный кинофестиваль, в задачи которого входит поддержка творчества независимых кинематографистов со всего мира. Это один из самых заметных кинофестивалей в Германии, который иногда называют «европейским Sundance».

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19.09.2018 Автор: Артур Чачелов