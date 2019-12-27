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Патриотическое кино по-прежнему лидирует в предпочтениях россиян

Об этом свидетельствуют исследования ВЦИОМ по итогам 2019 года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса о том, каким россиянам запомнился 2019 год и чего они ждут от 2020-го. Среди прочего социологи задавали респондентам вопросы, касающиеся сферы развлечений, кинематографа и телевидения. Таким образом, по результатам исследования получилась тройка самых популярных у жителей страны кинофильмов года. Оказалось, что она целиком состоит из военного или патриотического кино.

Ответов было очень много, но лидером опроса стал военно-приключенческий боевик Т-34. О нем вспомнили 3% респондентов. На втором месте − военная драма РЖЕВ (2%), третьим стал фильм ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (2%). Интересно, что четвертое место с минимальным отрывом от второго и третьего досталось американскому фильму ДЖОКЕР. Затруднились ответить 67% респондентов. 

Топ любимых актеров возглавил Александр Петров с 4%. На втором месте с минимальным отставанием в сотые доли процента − Константин Хабенский. Далее расположились Алиса Фрейндлих, Владимир Машков, Сергей Безруков и Евгений Миронов, получившие по 3% голосов. Затруднились ответить 63%.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен в ноябре−декабре 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса − телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. 

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27.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ВЦИОМ

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