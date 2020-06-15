Тимур Вайнштейн будет отвечать за контент для PREMIER

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн будет работать на онлайн-видеосервис PREMIER. Об этом, ссылаясь на информацию своих источников сообщают «Ведомости». По информации издания Вайнштейн будет отвечать за контент платформы. При этом, он сохранит свою должность на НТВ.

В последнее время «Газпром-медиа» уделяет все больше внимания PREMIER. Сервис решил свои технические проблемы, перейдя на новую технологическую платформу, и параллельно начал усиливать команду. На прошлой неделе стало известно, что генеральным директором PREMIER станет Иван Гродецкий, ранее работавший на IVI и Okko. Гродецкий будет отвечать за все направления работы сервиса, кроме контента.

Тимур Вайнштейн занимает пост генерального продюсера АО «Телекомпания НТВ» с 1 декабря 2015 года. Он курирует производство неполитических проектов телекомпании. Член Академии Российского телевидения, Российской Академии кинематографических искусств, член правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Вайнштейн является продюсером около 200 проектов, большая часть которых шла в прайм-тайм крупнейших российских телеканалов.

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15.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: «Ведомости»