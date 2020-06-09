Мультфильмы Wizart отправятся в Великобританию, Индию и Африку

Студия Wizart объявила о ряде сделок, согласно которым фильмы студии увидят зрители в Великобритании, Индии и на всем Африканском континенте. Соответствующие соглашения были обнародованы в рамках международного онлайн рынка Key Buyers Event: Digital Edition, организованного РОСКИНО.

Релиз фильмов СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ и ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ на территории Соединенного Королевства состоится уже в августе 2020 года. Права на распространение картины в Великобритании приобрел Signature Entertainment – один из ведущих британских дистрибьюторов. Так, в ближайшее время картины появятся на крупнейших VOD платформах, включая таких гигантов как iTunes и Amazon.

Театральный релиз фильма СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ запланирован на 10 июля. Вторая часть франшизы ВОЛКИ И ОВЦЫ станет доступна зрителям онлайн площадок уже 10 августа. Ближе к Рождеству, 10 ноября, зрители домашних кинотеатров смогут увидеть и четвертую часть СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ.

Африканский континент, который уже знаком с фильмами студии Wizart, в скором времени сможет познакомиться со второй частью франшизы ВОЛКИ И ОВЦЫ. Ее релизом на данной территории займется Gravel Road Distribution Group.

Индийские зрители смогут увидеть на своих экранах полнометражные фильмы СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ и СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ОГОНЬ И ЛЕД. Дистрибутором на этой территории выступит компания Miraj Group.

«Мы рады возможности представить свои фильмы на Key Buyers Event, который в этом году впервые проходит в диджитал-формате, − говорит генеральный продюсер студии Wizart Юрий Москвин. − Отрасль давно нуждалась в событии, которое позволило бы представить новые проекты именно тем иностранным партнерам, которые заинтересованы в российском контенте. Key Buyers Event еще в прошлом году доказал свою эффективность, именно поэтому мы выбрали этот кинорынок в качестве премьерной площадки, на которой мы покажем наработки своего нового экспериментального сериала «Огнеботы Тина»».

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09.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Wizart Animation