Wizart продал свои мультфильмы на новые территории

Компания Wizart Animation объявила о первых итогах работы на EFM в Берлине. Так, права на показ мультфильма ВОЛКИ И ОВЦЫ проданы в Венгрию (ADS Service), Германию (Koch Media), во Францию и на франкоговорящие территории: Андорру, Монако, Бельгию, Швейцарию, Люксембург, а также Африку (KLB на сегмент «хоум видео»). Анимационный проект также выйдет в кинотеатры Норвегии. Дистрибьютор Storytelling Media покажет мультфильм в местных кинотеатрах летом 2017 года.

Хорошие продажи и у мультфильма СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3: ОГОНЬ И ЛЕД. Крупный дистрибьютор Blitz приобрел права на кинотеатральный релиз проекта на территории Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговины, Словении и Сербии в первом квартале 2017 года. Немаловажным успехом для Wizart является заключение контракта на кинотеатрельный релиз мультфильма в Австралии и Новой Зеландии: компания Odyn’s Eye покажет там историю приключений Кая и Герды уже в конце 2017 года.

Французский дистрибьютор Zylo приобрел права на фильм анимационный фильм УРФИН ДЖЮС для релиза Home Entertainment во Франции, и на франкоговорящих территориях Бельгии, Швейцарии, Монако, Андорры, Люксембурга и Африки.

«География анимационных фильмов Wizart расширяется день ото дня – успех кинотеатрального проката в европейских странах доказывает качество российской анимации. Наши партнеры заинтересованы в приобретении анимационных фильмов, которые будут интересны и популярны у зрителей. Мы, в свою очередь, оказываем максимальную информационную и маркетинговую поддержку нашим партнерам, чтобы почитателей мультфильмов Wizart становилось все больше», – прокомментировал участие Wizart в EFM генеральный продюсер компании Юрий Москвин.

14.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Wizart Animation