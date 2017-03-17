«Урфин Джюс» ушел в Индию

На прошедшем в Гонконге кинорынке FILMART российская компания Wizart подписала соглашение о продаже прав на дистрибуцию полнометражного анимационного фильма УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ на несколько азиатских территорий. Контракт с индийской компанией Runaway-Luminosity Distribution открывает права на выпуск мультфильма во всех странах своего региона: в Индии, Бангладеш, Пакистане, Непале, Шри-Ланке, Бутане, Афганистане и на Мальдивах. О сроках и формате выпуска УРФИНА ДЖЮСА на этих территориях не сообщается.

Российская анимация, включая работы Wizart Animation, пользуется неплохим спросом в Азии. В 2015 году СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА стала первым отечественным мультфильмом, вышедшим в прокат в Китае. В 2016-м году СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 2 собрала в поднебесной около $5 млн. Ожидается, что третья часть франшизы, чей выпуск намечен на 2017 год, заработает в Китае еще больше. Большим спросом франшиза СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА пользуется и у зрителей в Южной Корее.

Мультфильм УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ не является продукцией компании Wizart Animation, она лишь занимается его международными продажами. Проект создан на анимационной студии «Мельница». Мультфильм выходит в широкий российский прокат 20 апреля

17.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily