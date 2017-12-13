Крым попросит 4 млрд на Ялтинскую киностудию

Глава Крыма Сергей Аксенов подготовил обращение к властям РФ о финансировании восстановления Ялтинской киностудии в размере около 4 миллиардов рублей. «Я общался непосредственно с главой государства на эту тему, с министром культуры Российской Федерации и вице-премьером Дмитрием Козаком. До конца года будет определена программа и все необходимое для восстановления Ялтинской киностудии, – рассказал Аксенов журналистам.

Концепция восстановления Ялтинской киностудии разработана совместно с Союзом кинематографистов России и Никитой Михалковым. Она включает в себя строительство съемочных павильонов, ремонтных мастерских, фестивального комплекса, в составе которого будет работать современный киноконцертный зал, а также возведение двух гостиниц, одна из которых будет принимать киносъемочные группы, а другая – почетных гостей международного фестиваля «Евразийский мост». Предполагается, что киностудия должна стать современным центром кинопроизводства, оказывающим полный цикл услуг – от подбора сценария до выпуска готового фильма в прокат.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, все спорные вопросы, связанные с национализацией студии, урегулированы. Сейчас Ялтинская киностудия находится в ведении региона, однако в крымском бюджете денег на ее восстановление нет. Власти республики уже не раз заявляли, что готовы передать эту собственность в федеральное ведение, однако этот вариант пока не нашел дальнейшего развития. Поиск частного инвестора также не дал результатов из-за международного юридического статуса Крыма и большого срока окупаемости проекта.

13.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС, РИА Новости