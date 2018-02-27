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«Яндекс» покажет премию «Оскар» в прямом эфире

Трансляция будет осуществляться с помощью портала «КиноПоиск»

«Яндекс» покажет церемонию вручения премии «Оскар» в прямом эфире. Пользователи из России, Беларуси, Казахстана, Армении, Грузии, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении смогут следить за трансляцией на главной странице портала «КиноПоиск» и даже в Яндекс.Браузере, в котором можно будет открыть окно с видео поверх всех приложений. 

«Эта премия – одно из важнейших событий года как для киноиндустрии, так и для многих наших пользователей, – говорит главный редактор «КиноПоиска» Елизавета Сурганова. – Ежемесячно «Яндекс» получает несколько сотен тысяч запросов, связанных с премией «Оскар», а в месяц, когда проходит церемония (обычно это февраль или март), число таких запросов возрастает до миллиона с лишним».

Права на показ холдинг приобрел у компании Disney. Прямая трансляция начнется в ночь с 4 на 5 марта, в половине третьего утра по московскому времени, и до 30 марта ее можно будет посмотреть в записи в любое удобное время. Комментировать церемонию будут редакторы «КиноПоиска» и приглашенные эксперты.

Традиционно, не оставит своих зрителей без «Оскара» и Первый канал, однако прямых трансляций этого события он давно не ведет. Канал покажет укороченную до полутора часов телеверсию церемонии вручения наград в ночь с 5 на 6 марта.  

27.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Яндекс

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