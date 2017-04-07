«Яндексу» предложили создать «русский Hulu»

«Яндекс» и Национальный рекламный альянс, объединяющий крупнейшие российские медиахолдинги (Национальную медиагруппу, ВГТРК, «Газпром-медиа» и «Первый канал») ведут обсуждение возможности создания единой интернет-витрины телеканалов. Об этом сообщает RNS. Проект, который видится игрокам как некий российский аналог американского сервиса Hulu, будет специализироваться на демонстрации контента телеканалов.

Обсуждения ведутся уже довольно давно, но о подвижках говорить рано. Источник, близкий к НРА, уточнил в комментариях RNS, что «предметных переговоров стороны пока не вели, но с конца прошлого года НРА предлагал интернет-компании различные варианты, в том числе по онлайн-витрине». Другой источник утверждает, что «НРА разговаривал об онлайн-витрине с «Яндексом», и договоренности были достигнуты».

В пресс-службах «Яндекса» и в НРА комментариев по теме не дают. Однако заинтересованность крупных российских медиахолдингов в появлении подобной крупной онлайн-витрины известна давно. В сентябре Ольга Паскина, глава Национальной медиагруппы, официально подтверждала планы телеканалов создать такой проект. «Мы видим в этом будущее, потому что, если каждый будет создавать свои ресурсы и сайты (для демонстрации своего контента в интернете. — RNS), мы многого не добьемся, придет какой-нибудь инвестиционный крупный игрок, и, конечно же, эта история будет потеряна для российских компаний», — сообщала в сентябре Паскина.

«Яндекс» и сам движется в похожем направлении. Холдинг уже договорился с «Первым каналом», НТВ, РЕН ТВ, Bazelevs, Amedia, «Средой», «Мосфильмом» и «Ленфильмом» о размещении у себя контента этих компаний и его монетизации по рекламной модели.

07.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS