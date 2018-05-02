Крупнейший онлайн-кинотеатр Китая покажет мультфильмы из России

Компания «Цифровое Телевидение» (совместное предприятие ВГТРК и «Ростелеком») и китайская Alibaba Group закрыли сделку по продаже в Китай прав на десять популярных мультипликационных сериалов из России. Речь идет о проектах, произведенных анимационной студией «Паровоз». Адаптированные для международных продаж, они станут доступны для абонентов крупнейшего в Китае онлайн-кинотеатра YOUKU, который ежемесячно посещают более 500 миллионов человек.

Платформа YOUKU входит в группу компаний Alibaba и с 2012 года неизменно занимает лидирующие позиции на рынке онлайн-видео в КНР. На своих ресурсах китайский видеосервис покажет 10 анимационных сериалов из России: «Ми-ми-мишки», «Бумажки», «Лео и Тиг», «Сказочный Патруль», «СОБЕЗ», «Волшебный Фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Деревяшки», «Четверо в Кубе» и «Герои Энвелла».

Сделка с YOUKU пополнила портфолио успешно реализованных проектов «Цифрового Телевидения» на территории Китая: крупнейший пул мультипликационных сериалов, объем которого превышает 550 серий, уже доступен подписчикам крупнейших онлайн-кинотеатров Китая: Tencent video, iQIYI и Mango TV, совокупная аудитория которых превышает один миллиард человек в месяц.

«Мы рады партнерству с Alibaba Group, которое откроет миллионам китайских семей с детьми наши лучшие мультфильмы. Высокий интерес крупнейших видеоресурсов Китая говорит о высоком качестве и интернациональности современной российской анимации», – говорит заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Медников.

Все реализованные мультсериалы полностью готовы для продвижения на территории Китая. Их перевели и переозвучили на китайский язык, изменили графику, скорректировали сценарии с учетом культурологических особенностей аудитории страны. Таким образом, платформа сможет в самое ближайшее время начать демонстрацию российской анимации своим подписчикам.

Ведение переговоров и сопровождение по сделкам осуществлял на международном рынке эксклюзивный дистрибьютор контента «Цифрового Телевидения» – компания «Сигнал Медиа».

«Закрытие сделки с крупнейшей видеоплатформой Китая – это максимально высокая оценка нашей работы! В стране ощущается высокий спрос на детские мультипликационные проекты и, как следствие, острая конкуренция. И то, что наши мультсериалы оказались столь востребованными на самом большом и быстрорастущем рынке Азии и пополнили библиотеки контента самых популярных видеосервисов региона – для нас не только большой успех, но и не менее серьезный вызов», – комментирует Михаил Ковальчук, генеральный директор компании «Сигнал Медиа».

02.05.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЦТ