Фильм «За гранью реальности» участвует в программе кинофестиваля Los Angeles Italia

C 25 февраля по 3 марта в Лос-Анджелесе пройдет кинофестиваль Los Angeles Italia. В этом году в его программе заявлен фильм ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ компании KINODANZ. Сопродюсером этого проекта выступила независимая голливудская студия AMBI Media Group.

ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ – это история про талантливого афериста по имени Майкл, который собирает команду с паранормальными способностями, чтобы провернуть самое грандиозное дело в своей карьере. Но план срывается, друзья Майкла оказываются в смертельной опасности, и чтобы их спасти, ему придется отправиться в загадочное пространство общего подсознания. Одну из ключевых ролей в проекте исполнил Антонио Бандерас, и это первый случай его появления в фильмах российских продюсеров. Также в картине снялись Любовь Аксенова, Евгений Стычкин, Аристарх Венес, Юрий Чурсин. Лента выходит в кинотеатральный прокат уже 1 марта.

Фестиваль Los Angeles Italia проходит ежегодно с 2006 года в кинотеатре «TCL Chinese Theatre» в преддверии церемонии «Оскар». Почетную награду фестиваля – приз «Джек Валенти», названый так в честь основателя и долгосрочного президента MPAA («Американская ассоциация кинокомпаний»), – вручают только кинодеятелям итальянского происхождения. В разные годы призерами киносмотра становились такие фильмы, как ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ Серджио Леоне, ВЕЛИКАЯ КРАСОТА Паоло Соррентино, ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ Мартина Скорсезе, ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА Квентина Тарантино, ОТРОЧЕСТВО Ричарда Линклейтера и другие.

ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ участвует в программе фестиваля потому, что его исполнительные продюсеры Андреа Иерволино и Леди Моника Бакарди из AMBI Media Group имеют итальянское происхождение. В Италии снимались и некоторые эпизоды картины, в том числе с участием Антонио Бандераса.

15.02.2018 Автор: Артур Чачелов