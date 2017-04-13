В Госдуме разошлись в оценках идеи запрета рекламы во время показа кино на ТВ

Комитет ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи выступил против новой законодательной инициативы комитета по культуре, который предложил запретить рекламные паузы во время показа фильмов по ТВ. Об этом сообщают «Известия». Закон, в случае его принятия, ограничивал был показ рекламных роликов временем перед началом фильма и после его окончания, а демонстрация роликов в середине картины была бы возможна только с согласия правообладателя.

Предполагалось, что новые правила размещения рекламы на ТВ, если они будут приняты, вступали бы в действие уже с 1 сентября 2017 года. Однако проект вызвал шквальную критику со стороны медиакомпаний и кинопроизводителей. Теперь против проекта выступил комитет Госдумы по информационной политике. Его главная претензия связана с финансовой стороной вопроса: в случае принятия закона объем размещаемой рекламы при показе кинофильма сократится более чем в два раза, что вынудит вещателей к частичному отказу от демонстрации кинофильмов в эфире телеканалов. Депутаты также предположили, что падение выручки государственных телеканалов приведет к необходимости их дополнительного субсидирования со стороны государства, а уменьшение рекламных доходов повлечет сокращение налоговых поступлений.

Проект разработан с целью защиты авторских прав создателей фильмов, утверждали представители комитета по культуре, однако при этом в нем говорилось о принудительном сокращении времени рекламы с четырех до двух минут. По подсчетам специалистов Национальной Медиа Группы, в случае принятия нового закона крупнейшие медиахолдинги могут не досчитаться 35% годовой выручки.

В комитете по культуре «Известиям» сообщили, что планируют дорабатывать законопроект и готовить его к первому чтению. Однако дальнейшая судьба инициативы будет зависеть от того, как отреагирует на этот проект правительство РФ.

13.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Известия