Новости


«Защитникам» отказали в прокате на территории Литвы

Местные кинотеатры решили не брать картину по необычной причине

Российский кинокомикс ЗАЩИТНИКИ не выйдет в Литве, хотя прокат картины на территории этой страны был запланирован дистрибьютором. Как сообщили кинокомпании «Большое кино» в компании Best Film, занимающейся прокатом ленты на территории Прибалтийских стран, кинотеатры Литвы не захотели ставить картину в свое расписание. Причиной для отказа было названо содержание фильма: в нем рассмотрели «чрезмерную мощь российской армии и ее агрессивную военную технику».

Интересно, что в двух других прибалтийских странах – Латвии и Эстонии – таких проблем не возникло. Лента выйдет там в широкий прокат 23 февраля, одновременно с Россией.

20.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Новости по теме:

У «Пятидесяти оттенков» проблемы с прокатом на Кавказе

Фонд кино поддержит в прокате девять новых фильмов

«Защитников» продали на новые мировые рынки

«Защитники» стали хитом Кинорынка в Каннах

Экшн «Защитники» выйдет в широкий прокат одновременно в России и Азии


Самое читаемое

И оштрафует за срыв сроков сдачи картины

Минкультуры заставит студию Алексея Учителя переснять готовый фильм

Подробнее
Фотоотчет из киноцентра «Каро 11 Октябрь»

В Москве прошла большая премьера комедии «Гуляй, Вася!»

Подробнее
«Салют-7» оставляют на осень

«Время первых» выйдет в апреле

Подробнее
«Гуляй, Вася!» против зомби и тварей из Китая

Прогноз кассовых сборов в России на 16–19 февраля

Подробнее

Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

 
 