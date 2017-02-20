«Защитникам» отказали в прокате на территории Литвы

Российский кинокомикс ЗАЩИТНИКИ не выйдет в Литве, хотя прокат картины на территории этой страны был запланирован дистрибьютором. Как сообщили кинокомпании «Большое кино» в компании Best Film, занимающейся прокатом ленты на территории Прибалтийских стран, кинотеатры Литвы не захотели ставить картину в свое расписание. Причиной для отказа было названо содержание фильма: в нем рассмотрели «чрезмерную мощь российской армии и ее агрессивную военную технику».

Интересно, что в двух других прибалтийских странах – Латвии и Эстонии – таких проблем не возникло. Лента выйдет там в широкий прокат 23 февраля, одновременно с Россией.

20.02.2017 Автор: Артур Чачелов