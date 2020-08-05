Минкультуры объявило конкурс на получение господдержки для проведения Недель национального кино

Минкультуры готово потратить чуть больше 9 млн рублей на господдержку организаторов Недель национального кино. Речь идет о проведении подобных мероприятий как на территории России, так и за ее пределами. Ведомство объявило конкурс на получение целевых субсидий.
Обычно, такие конкурсы проводятся под конкретные мероприятия. Так, министерство объявило, что готово поддержать организованные на территории страны показы вьетнамских и словацких фильмов (субсидия по 1,5 млн рублей на каждый), а также проведение показов фильмов мастеров итальянского неореализма и постнеореализма (1,5 млн рублей) и проведение показов польских фильмов (1,7 млн рублей). Кроме того, ведомство готово выделить средства на продвижение национальных фильмов путем участия в кинонеделях в Чехии (1,5 млн рублей) и Исландии (1,5 млн рублей).
Прием заявок осуществляется с 5 по 28 августа. Подробные условия можно найти на сайте Министерства культуры.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
05.08.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Министерство культуры РФ
К питчингу Минкультуры по господдержке сериалов допущено восемь проектов
Минкультуры открыло прием заявок на поддержку производства проектов
Штрафы за видеосъемку в кинозалах поднимут до 100 тыс. рублей
Ольга Любимова заявила, что Минкультуры реализует меры поддержки кинобизнеса
Минкультуры открыло прием заявок на поддержку кинопроектов в прокате