Минкультуры объявило конкурс на получение господдержки для проведения Недель национального кино

Минкультуры готово потратить чуть больше 9 млн рублей на господдержку организаторов Недель национального кино. Речь идет о проведении подобных мероприятий как на территории России, так и за ее пределами. Ведомство объявило конкурс на получение целевых субсидий.

Обычно, такие конкурсы проводятся под конкретные мероприятия. Так, министерство объявило, что готово поддержать организованные на территории страны показы вьетнамских и словацких фильмов (субсидия по 1,5 млн рублей на каждый), а также проведение показов фильмов мастеров итальянского неореализма и постнеореализма (1,5 млн рублей) и проведение показов польских фильмов (1,7 млн рублей). Кроме того, ведомство готово выделить средства на продвижение национальных фильмов путем участия в кинонеделях в Чехии (1,5 млн рублей) и Исландии (1,5 млн рублей).

Прием заявок осуществляется с 5 по 28 августа. Подробные условия можно найти на сайте Министерства культуры.

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05.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ