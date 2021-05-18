«Землетрясение» появится на Netflix

Компания «Марс Медиа» сообщила, что пять фильмов компании проданы на Netflix. Среди купленных онлайн-сервисом проектов фильм-катастрофа ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ Сарика Андреасяна, комедия КОРОЛЕВА Таисии Игуменцовой, СПАСИБО, ПАПА Грачья Кешишяна, военный фильм ПРИКАЗ «УНИЧТОЖИТЬ» Константина Статского, а также сериал «Ивановы» Александра Кириенко с Владимиром Меньшовым и Натальей Ткаченко.
Картины будут доступны на сервисе для России и стран СНГ.
В последние время Netflix покупает все больше отечественного контента. Так, в 2020 году линейку Netflix Originals пополнил сериал «Эпидемия», а совсем недавно в российской библиотеке Netflix стали доступны две картины отечественного производства – МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР Олега Трофима и СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ Михаила Локшина.
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18.05.2021 Автор: Никита Никитин
Источник: ТАСС
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