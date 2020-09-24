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Марина Жигалова вошла в совет директоров IVI

Она сосредоточится на сотрудничестве с мейджорами и ключевыми правообладателями

Марина Жигалова вошла в совет директоров онлайн-кинотеатра IVI в качестве независимого директора, сообщает пресс-служба IVI. В своей роли она сосредоточится на стратегии развития и усилении контентного направления, укреплении связей с ключевыми правообладателями, а также на развитии собственного производства IVI.

«Марина Жигалова — признанный эксперт российского и международного медийного рынка, мы очень рады, что она стала членом высшего руководства IVI. Без сомнения, она сможет укрепить разработку дальнейшей стратегии развития нашей компании, а также контентное направление и собственное производство, которое становится критически важным для будущего развития IVI», — прокомментировал Олег Туманов, генеральный директор и основатель IVI.

Марина Жигалова более 13 лет возглавляла компанию Disney в России и СНГ, начиная с момента ее основания в 2006 году, а с сентября 2019 по апрель 2020 года занимала должность Старшего вице-президента Сбербанка, осуществляя руководство медиа, маркетингом, коммуникациями и рекламой группы. Под руководством г-жи Жигаловой Компания Disney в России и СНГ стала одним из ведущих игроков российской индустрии развлечений и медиарынка, а также центром компетенций и инновационных разработок Disney для всего мира.

«Я рада присоединиться к команде IVI. Уверена, мой опыт и знания усилят лидерские позиции компании: я сосредоточусь на расширении сотрудничества с мейджорами и укреплении контактов с ключевыми правообладателями, а также на создании новых партнерств в области производства контента.  Стратегические усилия, в первую очередь, будут направлены на развитие лучшего на рынке сервиса для пользователей с самой полной, разнообразной и качественной библиотекой контента», — отметила Марина Жигалова.

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24.09.2020 Автор: Никита Никитин

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