Стали известны победители премии «Золотая Малина»

В Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения наград «Золотая малина», призванная отметить самые провальные фильмы прошедшего года. На этот раз в основной номинации «Худший фильм года» были представлены ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ, НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ, МУМИЯ, СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ и ЭМОДЖИ ФИЛЬМ. Выиграл последний. Кроме того, у ЭМОДЖИ ФИЛЬМА в коллекции оказалось еще несколько «Малин»: за худшую режиссерскую работу, за самый плохой сценарий и худший актерский дуэт.

Худшим актером назван Том Круз за роль в фильме МУМИЯ. Худшей актрисой стал актер Тайлер Перри, сыгравший женщину в фильме ХЭЛЛОУИН МЭДЕИ 2. «Малину» как худший актер второго плана получил Мэл Гибсон за работу в фильме ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2. Худшей актрисой второго плана стала Ким Бейсингер, появившаяся в фильме НА ПЯТЬДЕЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ. Эту картину также признали худшим сиквелом года.

Премия «Золотая малина» вручается ежегодно с 1981 года. Ею награждают худшие фильмы года, а выбирают их более 500 анонимных членов Фонда «Золотая малина» из 12 стран. Попасть в число голосующих может любой, способный сделать взнос за участие. По традиции награду вручают за день до объявления победителей «Оскара».

03.03.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Сайт премии