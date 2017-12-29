Киностудия Горького получит 60 млн рублей на фильм о Зое Космодемьянской

Киностудия им. Горького получит от Министерства культуры субсидию в размере 60 млн рублей на создание фильма о партизанке Зое Космодемьянской. Компания выиграла конкурс, объявленный ведомством. Картина под названием СТРАСТИ ПО ЗОЕ создается при поддержке Российского военно-исторического общества.

Напомним, что министр культуры РФ Владимир Мединский заявил о необходимости создания фильма о Зое Космодемьянской еще в 2016 году. «Сейчас нам такого кинофильма не хватает, – говорил он на памятных мероприятиях в связи с 75-летием казни разведчицы-партизанки. – У нас СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА есть, но никто не пытается спасти разведчицу Космодемьянскую».

Проект СТРАСТИ ПО ЗОЕ признан «национальным фильмом социально значимой тематики». Режиссером картины станет Егор Кончаловский, сценарий на основе исторических документов и свидетельств выживших участников событий написала Елизавета Трусевич. Отмечается, что актерские кастинги и съемки фильма начнутся в 2018 году.

29 ноября 2017 года РВИО открыло сбор народных пожертвований на создание художественного фильма о подвиге Космодемьянской. На текущий момент удалось собрать около 4 млн рублей. Все жертвователи будут упомянуты в титрах фильма.

29.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс