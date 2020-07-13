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AFM в этом году пройдет в виртуальном формате

Кроме того, крупнейший кинорынок поменял даты проведения

Организаторы крупнейшего кинорынка мира American Film Market приняли решение в этом году провести его в виртуальном формате. Кроме того, сроки проведения AFM 2020 Online смещаются неделю: рынок будет работать в течение пяти дней с 9 по 13 ноября. Полная программа и детали участия будут представлены позже. 

AFM является одним из ключевых рынков сбыта независимой киноиндустрии, наряду с EFM на Берлинском кинофестивале в феврале, Marche Du Film на Каннском кинофестивале в мае и Кинорынком кинофестиваля в Торонто в сентябре. EFM − единственный кинорынок этого года, сумевший пройти в традиционном офлайн-формате. Канны прошли виртуально, а фестиваль в Торонто объявил, что перейдет на гибридную форму, сочетающую физические кинопоказы и виртуальные событий.

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13.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety

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