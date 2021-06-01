Александр Невский работает над вестерном «Нападение на Рио Браво»

В США продолжаются съемки вестерна НАПАДЕНИЕ НА РИО БРАВО (Assault on Rio Bravo), главную роль в котором играет Александр Невский. Работа над картиной, производством которой занимаются независимые голливудские кинокомпании ETA Films и Hollywood Storm, ведется в городе Бенсон, штат Аризона. Режиссером выступает Джо Корнет, продюсеры — президент ETA Films Эрик Бреннер и Александр Невский.



Невский играет реально существовавшего исторического персонажа — полковника Лейб-Гвардии Российской Империи Ивана Турчанинова, который переехал в 1856 году в Северную Америку и позднее стал одним из героев Гражданской войны в США. В НАПАДЕНИИ НА РИО БРАВО участвуют Маттиас Хьюз («Темный ангел»), Натали Денис Шперл (МАНК), Оливье Грюнер (САВАТ), Керри Гудвин (ОБЕЩАНИЕ), а также актриса и модель Анна Орис, для которой этот фильм станет дебютом в Голливуде.

Съемки фильма проходят недалеко от легендарного города Тумбстоун. Автором сценария выступает Крэйг Хаманн, композитор — Шон Мюррей. Подстановкой трюков занимается Арт Камачо (франшиза НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ) и его команда каскадеров. ETA Films представит первый трейлер проекта «Нападение на Рио Браво» на международном кинорынке Marche du Film, который состоится в Каннах с 6 по 15 июля 2021 года.

Телеканал NBC 4 / Arizona показал сюжет, в котором было отмечено, что запуск в производство фильма НАПАДЕНИЕ НА РИО БРАВО является еще одним показателем возобновления работы голливудской киноиндустрии после чрезвычайно тяжелого периода пандемии.

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01.06.2021 Автор: БК