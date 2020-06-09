Александра Геллер назначена генеральным директором кинокомпании «Пионер»

У кинокомпании «Пионер» новый генеральный директор. На эту должность назначена Александра Геллер Об этом сообщает пресс-служба компании.

Александра Геллер − профессионал, знающий всю структуру кинотеатрального бизнеса. Она стояла у истоков кинокомпании в 2017 году, а до этого работала на ведущих позициях в кинотеатре «Пионер». Александра Геллер окончила ВГИК им. Герасимова и в настоящее время преподает на кафедре продюсерского мастерства, она принимала активное участие в организации международных фестивалей.

«Для меня большая честь и ответственность возглавить компанию, которой горжусь и в которую верю, − прокомментировала свое назначение Александра Геллер. − За три года существования кинокомпания «Пионер» прошла большой путь: укрепила положение на рынке, сформировала сильную команду и собрала блестящий пакет фильмов. Сегодня мы готовы к новому шагу и уверенно смотрим в будущее. Хочу поблагодарить нашу команду, а также моего наставника Мэри Назари, которая создала «Пионер» − компанию, которую я продолжу развивать. Также хочу поблагодарить профессиональное сообщество за совместную работу и за поддержку. И, конечно, я с нетерпением жду открытия кинотеатров, когда вновь сможем радовать зрителей качественным кино на больших экранах и, главным образом, семейным и детским контентом».

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09.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Пионер