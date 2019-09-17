На ALMATY FILM FESTIVAL обсудили маркетинг в кино

В Казахстане в рамках фестиваля ALMATY FILM FESTIVAL – 2019 состоялся круглый стол «Маркетинг в Кино». Участниками мероприятия стали представители европейских, казахстанских, южнокорейских и российских компаний. Россию представляли Дмитрий Литвинов, глава ГК «Планета Информ», и Игорь Макаров, отвечающий за маркетинг Disney в России и СНГ.

Первыми об особенностях национального рынка рассказали участники из Южной Кореи. По данным KOFIC в Корее ежегодно производят около 150 коммерческих картин, но со зрителем встречаются примерно 5% из них. Успешны в прокате в основном национальные картины и фильмы производства США. А вот фильмам других стран, таких как Россия или Казахстан, стать успешными на этом рынке очень трудно: зритель не знаком с нашими актерами и режиссерами. Основным инструментом решения этой проблемы назвали активное международное сотрудничество и нетворкинг. Представитель европейского дистрибьютора Матиас Ночис также сделал основной акцент на необходимости понимания рынка, его исследования, чтобы мир кинопроизводства адаптировался под мир дистрибуции и четко понимал его потребности.

Участвовавший в дискуссии отборщик Каннского кинофестиваля Бенджамин Иллос фокусировал внимание участников на необходимости ответить запросам публики, при этом не утратить искренность картины. В качестве важного инструмента он отметил вдумчивый подбор пресс-атташе на старте проекта. Представитель казахстанского дистрибьютора «Меломан» Анна Дармодехина согласилась с французским гостем. Молодым кинематографистам Анна советует уделить пристальное внимание smm-стратегии, начинать работу в каналах социальных медиа до начала съемок, чтобы к моменту их завершения иметь достаточно материала для качественной презентации проекта до начала массовой рекламной кампании.

Игорь Макаров представил кино, как правильную комбинацию определенных ингредиентов. Во главу угла он ставит историю фильма, причем историю, которая интересна не только автору, но и зрителю, историю глобальную, которая будет понятна и близка людям из разных стран. Присутствие именитых актеров, режиссеров помогает фильму только в том случае, если в основе лежит «правильная история». По словам Макарова, маркетинг в современном мире не может сделать плохое кино кассовым. Если раньше в одной стране можно было «накачать» кино, а в другой оно могло провалиться, то сейчас благодаря присутствию социальных медиа, ситуация изменилась.

Дмитрий Литвинов поделился опытом выпуска фильмов ужасов, которые были успешно маркетированы в 30-40 стран. Значительной составляющей успеха фильма он назвал high-concept. Молодым авторам и их продюсерам Дмитрий посоветовал четко оценивать аудиторию на старте проекта для поиска точек контакта со зрителем, в том числе международным, изучать, что исторически лучше всего продавалось на тех или иных территориях и закладывать в бизнес-модель реализацию на тех рынках, которые позволят собрать необходимый бокс-офис. Для этого важно изучать референсы. Статистика и исследования − то, на чем базируется весь маркетинг.

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17.09.2019 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова