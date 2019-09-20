На ALMATY FILM FESTIVAL обсудили бизнес кинотеатров

На II ALMATY FILM FESTIVAL прошел круглый стол, посвященный кинотеатральному бизнесу. Он собрал представителей разных участков пути движения фильма к зрителю. В дискуссии приняли участие: Изабель Глашан − представитель распространяющей французское кино компании «Юнифранс», Екатерина Бордачева − директор Российского Кинорынка, букер независимых кинотеатров и сети «Киногалактика», Вадим Иванов − глава российского офиса UPI, Федор Соснов − заместитель исполнительного директора Фонда кино РФ и Алия Бисимбаева − генеральный директор казахстанской сети кинотеатров CINEMAX.

Представители разных сфер кинобизнеса смотрят на бизнес кинотеатров с разных точек зрения. Так, Изабель Глашан рассматривала этот процесс с позиции продюсера, подчеркивая важность получения корректных цифр о работе фильмов, для принятия эффективных решений по распространению кино. Екатерина Бордачева рассказала историю трансформации партнерских отношений между дистрибьюторами, кинотеатрами и посредниками за последние 15 лет. Связующим звеном между огромной аудиторией и продавцами контента она выделяет понятные правила игры.

Вадим Иванов заметил, что с точки зрения дистрибьютора, кинотеатральный бизнес − это продажи «кота в мешке». Дистрибьюция продает продукт с не гарантированными свойствами кинотеатрам и зрителям, и эти продажи строятся на доверии между партнерами. Их общая задача − заглянуть в будущее и спрогнозировать развитие событий.

Федор Соснов, как представитель государства, видит кинотеатральный бизнес как основу национальной кинематографии. Основными драйверами роста отрасли обозначает чистоту, открытость рынка и уважение к партнерам. Он поделился опытом внедрения и результатам работы ЕАИС на территории России. За прозрачность и открытость выступила и Алия Бисимбаева. Как представитель крайнего звена цепочки кинотеатрального бизнеса, она выразила готовность рынка раскрывать полную информацию о кинопоказах. Но в Казахстане на данный момент пока нет единой рабочей системы загрузки данных. В 2019 году здесь был принят закон «О кино», и теперь система должна появиться. Российские коллеги, в свою очередь, выразили готовность помочь достигнуть поставленной цели в этом вопросе, поделившись опытом и конкретными техническими решениями.

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20.09.2019 Автор: Ольга Куликова