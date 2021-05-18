Amazon может купить киностудию MGM

По словам источников Variety, переговоры проходят в довольно активной стадии. Также сообщается, что Amazon готов выложить за студию $9 млрд.

Компания собрала в своем сервисе Amazon Prime порядка 200 млн пользователей по всему миру, из них — 175 млн, которые использовали сервис также для просмотра видеоконтента в 2020 году.

Потенциальная покупка будет очень интересна бизнес-гиганту, ведь она позволит не только дистрибутировать сериалы и фильмы на собственной платформе, но и стать полноценным их производителем. Также это может избавить от дополнительных трат на приобретение прав на показ проектов студии, например, всех фильмов франшизы о Джеймсе Бонде, «Молчание ягнят», сериалы «Фарго», «Рассказ служанки» и другие.

Только в 2020 году Amazon потратил на создание контента $11 млрд.

18.05.2021 Автор: Виолетта Палий