Новости


Более 175 млн зрителей потребляли контент Amazon в 2020 году

Amazon впервые поделился данными о просмотрах своего контента

Онлайн-гигант Amazon опубликовал отчет об итогах первого квартала текущего года, сообщает THR. Согласно этим данным, более 175 млн пользователей Prime Video на протяжении прошлого года смотрели различные проекты, предлагаемые сервисом. Объем потребления контента на сервисе вырос на 70% в сравнении с 2019 годом. Генеральный директор Amazon Джефф Безос также отметил критический и наградной успех, который неизменно сопутствует фильмам, телешоу и прочему контенту.

Отдельным достижением стал успех коммерческого публичного облака Amazon Web Services (AWS), годовой оборот которого вырос до $54 млрд. Примечательно, что несмотря на конкуренцию с Netflix и Disney+ на рынке онлайн-кинотеатров, платформа AWS используется The Walt Disney Company для экспансии Disney+.

Ранее компания сообщала, что на текущий момент у нее набралось более 200 миллионов платящих подписчиков. Для сравнения, в конце 2020 года у Netflix насчитывалось около 204 млн абонентов по всему миру, а у Disney+ набралось более 100 млн.

В целом за квартал выручка Amazon превысила $108 млрд, что на 40% больше аналогичного показателя прошлого года.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

30.04.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: THR

Новости по теме:

Число подписчиков HBO и HBO Max выросло до 44,2 млн

В 2020 году Amazon потратил на контент $11 млрд

J'son & Partners Consulting рассказала о состоянии рынка видеосервисов в России в 2020 году

Прибыль Sony Pictures в третьем квартале выросла до $211 млн

Потери WarnerMedia в четвертом квартале составили $1,6 млрд


Самое читаемое

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с их референсами

Предпродажи уикенда: «Властелин колец» вновь лидирует, «Девятаев» опережает «Собибор»

Подробнее
Картина стартовала лучше, чем «Джентльмены»

Предварительная касса уикенда: «Гнев человеческий» уверенно первый

Подробнее
Лента стартовала лучше предыдущего хита Гая Ричи

Касса четверга: «Гнев человеческий» смёл конкурентов

Подробнее
Награды вручали за 2019 и 2020 годы

Названы победители премии «Ника»

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 