Более 175 млн зрителей потребляли контент Amazon в 2020 году

Онлайн-гигант Amazon опубликовал отчет об итогах первого квартала текущего года, сообщает THR. Согласно этим данным, более 175 млн пользователей Prime Video на протяжении прошлого года смотрели различные проекты, предлагаемые сервисом. Объем потребления контента на сервисе вырос на 70% в сравнении с 2019 годом. Генеральный директор Amazon Джефф Безос также отметил критический и наградной успех, который неизменно сопутствует фильмам, телешоу и прочему контенту.

Отдельным достижением стал успех коммерческого публичного облака Amazon Web Services (AWS), годовой оборот которого вырос до $54 млрд. Примечательно, что несмотря на конкуренцию с Netflix и Disney+ на рынке онлайн-кинотеатров, платформа AWS используется The Walt Disney Company для экспансии Disney+.

Ранее компания сообщала, что на текущий момент у нее набралось более 200 миллионов платящих подписчиков. Для сравнения, в конце 2020 года у Netflix насчитывалось около 204 млн абонентов по всему миру, а у Disney+ набралось более 100 млн.

В целом за квартал выручка Amazon превысила $108 млрд, что на 40% больше аналогичного показателя прошлого года.

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30.04.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: THR