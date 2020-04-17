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AMC планирует привлечь $500 млн в качестве долговых обязательств

Самая большая киносеть мира последовала примеру коллег из Cinemark

AMC Entertainment объявила, что планирует привлечь $500 млн дополнительных долговых обязательств, чтобы поддержать ликвидность своего баланса, сообщает THR.

После этого заявления акции компании поднялись на 37%, до $3,35. Цена одной акции на момент завершения вчерашних торгов составляла $2,44. Для сравнения, акции Rival Cinemark Holdings выросли на 13% или $1,54, до $13,15, а акции IMAX — на $1,27 или 12,5%, до $11,39. Данному росту также способствовало представление плана Белого Дома по постепенному возобновлению работы предприятий по мере спада пандемии коронавируса. Кинотеатры входят в число организаций, которые смогут открыться уже на первом этапе программы.

Предполагается, что текущие наличные средства (по состоянию на 31 марта в активе сети оставалось два займа — $215 млн в США и 89,2 млн фунтов стерлингов, выделенных в Великобритании для кинотеатров Odeon) помогут АМС переждать вынужденный простой до июля. Если в середине лета кинотеатры так и не откроются, дополнительно привлеченные средства помогут киносети протянуть до осени, до праздника Дня Благодарения. При этом АМС продолжает оставаться на грани банкротства и ищет способы сокращения расходов. Не исключается вероятность увольнения 600 сотрудников во главе с генеральным директором Адамом Ароном.

Финансовое положение АМС усугубляются тем, что квартальные выплаты по аренде и эксплуатации мультиплексов достигают $250 млн. При этом акции компании потеряли 70% своей стоимости в этом году, и большая часть ее долга в размере $4,9 млрд торгуется на предельно низких уровнях, около 30 центов за доллар.

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17.04.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: THR

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