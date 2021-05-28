Биржевые пользователи вновь «разгоняют» акции киносети AMC

Акции крупнейшей американской сети кинотеатров АМС показали рекордный рост с 27 января 2021 года: в среду на пике бумаги подорожали на 21,6%, а с начала недели — на 65%. Цена продолжает расти, в результате чего рыночная капитализация киносети превысила $12 млрд.

Такой резкий рост принес потери биржевым игрокам. Так, в среду убытки участников торгов, которые делают ставки на понижение цены, или «шортистов» достигли $674 млн. Такая ситуация происходит не впервые — суммарно на бумагах AMC «шортисты» с начала 2021 года получили убыток более $1,3 млрд.

Генеральный директор AMC Адам Арон заявил, что более 3 млн частных инвесторов теперь владеют большей частью акций компаний. Получилось так после продажи китайским конгломератом Wanda Group последнего пакета бумаг АМС в мае этого года. Такое большое количество акционеров могут провоцировать аномальную скупку акций компании, что увеличивает конкуренцию между реальными инвестициями и искусственным пузырем, созданным пользователями. После подобной ситуации в начале года акции АМС рухнули на 42%.

В целом, дальнейший рост можно также ожидать за счет праздничных выходных, а также из-за выхода в прокат фильмов ТИХОЕ МЕСТО 2 и КРУЭЛЛА. Кроме того, в цене выросли бумаги компаний Cinemark и IMAX — на 3,5% и 4,4% соответственно.

Проблема заключается в том, что из-за резкого подъема цен шортселлеры, на самом деле не владеющие акциями, которые могут продавать, вынуждены в действительности покупать бумаги для избежания еще больших убытков. За счет их покупки катировка растет еще больше, поэтому и возникает подобный критический рост стоимости.

За 28 мая рост акций АМС уже составляет 33%, хотя торги на бирже еще не окончены.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

28.05.2021 Автор: Виолетта Палий