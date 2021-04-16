Amediateka добавила к апрельским премьерам еще три проекта

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» доавил к перечню премьер, которые станут доступны его подписчикам в апреле, еще три новинки. Это два необычных сериала − Cinema Toast и «Анна», а также документальное кино. Последнее расскажет о жизни скончавшегося недавно английского принца Филиппа.
Дополненный список премьер апреля:
С 17 апреля: документальный фильм ПРИНЦ ФИЛИПП: ЗА КОРОЛЕВУ И СТРАНУ.
Проект о жизни принца Филиппа. Необыкновенное детство, брак с Елизаветой II и десятилетия службы на благо Великобритании. «Принц Филипп: за королеву и страну» не только рисует «официальный» портрет, но и раскрывает личность монарха − джентльмена с потрясающим чувством юмора. В документальном фильме о нем рассказывают близкие друзья семьи, политики, знаменитости и сын королевской четы − принц Эдвард.
С 19 апреля: сериал «Мейр из Исттауна».
Кейт Уинслет возвращается на телевидение. Последний раз мы наблюдали ее на малых экранах в мини-шедевре Тодда Хейнса «Милдред Пирс», теперь же оскароносная актриса блистает в детективной драме «Мейр из Исттауна». В небольшом пенсильванском городе происходит жестокое убийство. Главной героине предстоит расследовать преступление, а параллельно с этим наладить личную жизнь и справиться с эмоциональной уязвимостью. За продюсирование отвечают Гэвин О’Коннор и Крэйг Зобел.
С 21 апреля: сериал Cinema Toast.
Экспериментальный проект от команды независимых режиссеров, которые отредактировали и переосмыслили фрагменты из фильмов, являющихся общественным достоянием. Для новой, оригинальной интерпретации, известные истории перезаписали с новым текстом, который читают современные актеры. В России проект озвучивают «Актеры Дубляжа».
С 23 апреля: сериал «Анна».
Научно-фантастическая драма с роскошным визуалом. «Анна» рассказывает историю отважной молодой девушки, которая сталкивается с вирусной инфекцией, убившей всех старше 14 лет. Когда ее младшего брата Астора похищает племя под названием «Синие дети», она вынуждена отправиться в опасное путешествие, чтобы найти его. Ставки высоки: в мире, где не осталось взрослых, больше нет никаких правил. «Анна» − это пронзительная притча о любви и одиночестве, желании жить и жестокости, о внутреннем свете, который помогает никогда не сдаваться.
С 24 апреля: сериал «Дамы шутят по-черному», 2 сезон.
«Думали, пандемия остановит меня?» − вопрошает в тизере второго сезона сериала «Дамы шутят по-черному» создательница проекта Робин Тиди. Взрывное шоу благополучно пережило затишье, связанное с коронавирусом: острые на язык комедиантки возвращаются с новыми бронебойными скетчами.
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16.04.2021 Автор: Артур Чачелов
Источник: Amediateka
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