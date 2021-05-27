«Амедиатека» рассказала о новинках июня

​​​​​​Уже 27 мая в Amediateka появится специальный эпизод «Друзья: Воссоединение». Выпуск будет доступен в России, странах СНГ, Украине и Грузии только в сервисе Amediateka и подписке Amediateka у партнеров онлайн-кинотеатра. Контент выйдет с субтитрами, а вскоре будет также доступен с русской закадровой озвучкой.

«Анна Болейн» — июнь

Принципиально новый взгляд на жизнь и смерть королевы Анны Болейн. Главную роль в сериале сыграла Джоди Тернер-Смит («Настоящая кровь»). «Анна Болейн» расскажет о последней фазе жизни королевы: потеря ребенка, конфликт с мужем и публичный суд. Мы увидим более феминистское прочтение биографии Болейн — это будет рассказ с ее точки зрения. «Вы можете знать историю, но вы не знаете ее историю», — так создатели проекта обозначили главную идею сериала.

«Душегубы» — 1 июня

Сериал эксклюзивно доступен только прямым подписчикам сервиса Amediateka (тем, кто оформил подписку на сайте или в мобильном приложении Amediateka).

Ретро-детектив, основанный на реальной истории «витебского душителя» Геннадия Михасевича. Его имя идет третьим в списке самых жестоких советских маньяков — после Андрея Чикатило и Анатолия Оноприенко. Сериал разворачивает сюжет в сторону тех, кто занимался поимкой убийцы: продажного следователя Михаила Шахновича (Александр Самойленко) и столичного оперативника Леонида Ипатьева (Сергей Марин). В ходе расследований вскрывается местная коррупция и постоянное стремление выслужиться перед начальством, скидывая «висяки» на невиновных людей. На втором плане в «Душегубах» блистает Зоя Бербер, а сам сериал концентрируется не столько на природе зла, сколько на пагубном влиянии прогнившей системы.

«Почему женщины убивают», 2 сезон – 4 июня

Сенсационно яркий сериал-антология «Почему женщины убивают» возвращается с новыми историями. 1949 год. Наивная домохозяйка мечтает попасть в престижный Цветочный клуб, однако элитное общество бойкую дамочку не очень-то ждет. Ее муж, кажется, промышляет темными делишками, а дочь крутит роман с красавчиком-актером. У которого тоже свои тайны…

«Барбершоп», 4 сезон – 5 июня

В четвертом сезоне звезда баскетбола Леброн Джеймс и бизнесмен Маверик Картер продолжат беседовать со своими гостями в барбершопе. В первом эпизоде к ним заглянут Jay-Z, звезда Женской Национальной Баскетбольной Ассоциации Ннека Огвумике и исполнительный директор по маркетингу «Бербершопа» - Пол Ривера. Они обсудят отцовство, рестлинг и то, как почувствовать себя уверенно на большой сцене. Шоу предлагает беседы и дебаты между популярными спортсменами, политиками, актерам и певцами. Среди гостей прошлых сезонов были Дрейк, Снуп Догг, Мэри Дж. Блайдж, Джимми Киммел, Lil Nas X, Уилл Смит, Кевин Харт, и совсем недавно, Барак Обама.

«Разведка», 2 сезон – 8 июня

Во втором сезоне один из главных актеров британского сериала «Разведка» Ник Мохаммед выступил еще и сценаристом. Что до главной звезды комедии, Дэвида Швиммера, то он с удовольствием вернулся к роли нелепого сноба Джерри: «Я очень рад продолжать притворяться важной персоной для национальной безопасности».

«Бетти», 2 сезон — 12 июня

​​​​​​​Второй сезон «Бетти» начнется с того места, где закончился первый сезон. Сериал фокусируется на группе девушек, которые проводят свою жизнь в преимущественно ориентированном на мужчин мире скейтбординга Нью-Йорка. Название является отсылкой к термину «Бетти», который используется мужчинами-скейтерами, чтобы обозначить, что женщин-скейтеров они не воспринимают всерьез. В течение первого сезона девушки сталкиваются со многими препятствиями в своей жизни, чтобы занять свое заслуженное место в мире скейтбординга.

«Слепые пятна» — 14 июня

​​​​​​​Продолжение одноименного фильма 2018 года, режиссером которого был Карлос Лопес Эстрада. В этой адаптации Жасмин Сифас Джонс снова возвращается к роли Эшли, которая вынуждена с сыном переехать к матери и сестре своего парня после его ареста. Теперь ей предстоит как-то справляться с хаотичными и забавными событиями в своей жизни, а также неизбежным экзистенциональным кризисом.

«Республика Сары» — 15 июня

​​​​​​​Напряженная драма о противостоянии одной смелой женщины и жадной корпорации. «Республика Сары» рассказывает о городке Грейлок, который скоро рискует превратиться в большую шахту. Могущественная корпорация собирается добывать из местных земель редкий и дорогой минерал. Однако учительница Сара Купер не готова мириться с таким раскладом и начинает настоящий бой за родной город. Ей удается доказать, что Грейлок никогда и не был частью США и местное население неожиданно становится отдельной нацией. Теперь им нужно выстроить свою «страну» с нуля. А еще борьба Сары осложняется тем, что по другую сторону баррикад — ее родной брат…

«Во тьме», 3 сезон – 24 июня

​​​​​​​В первом сезоне началась история Мерфи, жизнь которой резко меняется, когда она внезапно слепнет и становится единственной «свидетельницей» убийства её друга-наркодилера. Когда полиция ей не верит и прекращает расследование, девушка сама начинает поиски убийцы вместе со своей собакой-поводырем. Поиски приводят к тому, что она глубоко погружается в подпольную торговлю героином в Чикаго, используя свою школу собак-поводырей как прикрытие для чикагского наркобарона. В третьем сезоне напряжение в кадре только усиливается, и Мерфи надо придумать, как вернуть свою жизнь в привычное русло.

«Хорошая борьба», 5 сезон – 25 июня

​​​​​​​«Хорошая борьба», спин-офф популярной юридической драмы «Хорошая жена», официально возвращается с пятым сезоном. К сожалению, пандемия COVID-19 сократила четвертый сезон на три серии, так что история осталась незавершенной. Теперь создатели «Хорошей борьбы» обещают разобраться со всеми старыми сюжетными линиями и привнести новые захватывающие. Мы знаем, что в новом сезоне окончательно завершатся истории персонажей Адриана и Лукки, которые недавно уволились из юридической фирмы, а Дайан Локхарт будет как-то справляться с такими изменениями.

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27.05.2021 Автор: Виолетта Палий