«Амедиатека» рассказала о новинках ноября

Видеосервис «Амедиатека» поделился информация о новинках своего каталога, которые будут доступны в ноябре. Зрителей ждут новые сериалы от HBO и других партнеров сервиса, а также ставшее уже традиционным для него документальное кино. Кроме того, в ноябре «Амедиатека» покажет и несколько необычных проектов, среди которых, например, сериал-медитация «Мир безмятежности» − аудиовизуальные произведения, которые успокаивают душу и тело. Микс специально разработанных сюжетов, завораживающей музыки и потрясающих кадров должен унести зрителя в другой мир и подарить подлинное умиротворение. Истории для гармонии духа озвучены голосами российских звезд, имена которых «Амедиатека» раскроет чуть позже.

С 3 ноября: «Хороший доктор» (4 сезон).

Новый сезон «Хорошего доктора» посвящен кризису, в который погрузилась Америка из-за пандемии. Создатели решили взять курс на самую актуальную тему наших дней после того, как у одного из ведущих актеров сериала Дэниэла Дэ Кима был обнаружен коронавирус. Но, конечно, будут и другие важные изменения: например, известно, что в четвертом сезоне один из постоянных героев покинет сериал.

С 3 ноября: документальный фильм ДУША АМЕРИКИ.

Фильм основан на одноименном бестселлере Джона Мичема − президентского биографа, писателя, журналиста, историка, удостоенного Пулитцеровской премии. Он предлагает свое своевременное и бесценное представление о текущем политическом и историческом моменте страны, исследуя ее прошлое. Основное внимание уделяется ключевым событиям, таким как движение за избирательное право женщин, заключение американцев японского происхождения во время Второй мировой войны, маккартизм и борьба за принятие закона о гражданских правах в 1960-х годах. Фильм признает силу ненависти и разделения как повторяющиеся темы в американской жизни, но в конечном итоге дает надежду на то, что уроки прошлого могут приблизить нацию к достижению ее демократических идеалов.

С 8 ноября: сериал «Лунная база 8» (1 сезон).

Космическая комедия от создателей «Портландии». «Лунная база 8» рассказывает историю трех астронавтов, которые без конца тренируются в симуляторе лунной базы NASA. Они очень хотят попасть на реальную миссию, но для начала им придется всему научиться на родной планете. В главных ролях − инди-иконы Тим Хайдекер и Фред Армисен, а также Джон Си Райли (кроме того, все трое выступили в качестве сценаристов).

С 10 ноября: сериал «Индустрия» (1 сезон).

Напряженная финансовая драма, исполнительным продюсером которой выступила создательница легендарных «Девочек» Лина Данэм. «Индустрия» покажет жестокий и зачастую токсичный мир больших денег, куда пытаются пробиться молодые таланты. В центре истории − несколько выпускников колледжей, сражающихся за место под солнцем в ведущем инвестиционном банке Лондона.

С 13 ноября: документальный сериал «Переходный период».

Проект о сложном поиске себя и отстаивании своей идентичности. «Переходный период» − проект-долгострой, который рассказывает о детях и подростках, совершающих трансгендерный переход. Создатели фильма чутко и с огромной эмпатией следуют за героями, которым приходится столкнуться на своем пути с огромными трудностями: как со внешней стороны, так и внутри себя.

С 13 ноября: сериал «Единорог» (2 сезон).

Неунывающий вдовец Уэйд продолжает медленно, но верно отпускать свое прошлое. В новом сезоне ему предстоит разобраться в своих чувствах и выйти на принципиально иной уровень доверия с детьми. Но главное остается низменным: друзья всегда его поддержат, хотя иногда их забота может быть слишком настойчивой!

С 16 ноября: документальный сериал «Убийство на Миддл Бич».

Проект из четырех частей, снятый начинающим режиссером Мэдисоном Гамбургом. Действие сериала вращается вокруг дела Барбары Гамбург, матери Мэдисона, которая была жестоко убита 3 марта 2010 года недалеко от своего дома. Следователи предположили, что это было преступление на почве страсти, но без достаточных доказательств дело было закрыто. В течение восьми лет Гамбург брал интервью у членов своей семьи и друзей, чтобы узнать больше о жизни своей матери и собрать доказательства в надежде раскрыть ее убийство.

С 17 ноября: сериал «Темные начала» (2 сезон).

Продолжение сериала основано на второй книге цикла Филипа Пулмана − «Чудесный нож». Лира попадает в другой мир, где знакомится с мальчиком из Англии по имени Уилл. Вместе они попытаются найти отца парнишки. Его сыграл Эндрю Скотт, звезда сериалов «Шерлок» и «Дрянь».

С 19 ноября: документальный фильм «Безумен, но не болен».

Главный американский документалист Алекс Гибни всматривается в бездну. «Безумен, но не болен» − хроника наблюдений режиссера за работой психолога Дороти Льюис, которая десятилетиями изучала мышление убийц. Она брала интервью у знаменитых маньяков Теда Банди и Джоэла Рифкина, а также выступала свидетелем-экспертом в судах по нескольким резонансным делам. Закадровый текст в фильме читает актриса Лора Дерн («Большая маленькая ложь»).

С 20 ноября: сериал «Миллион мелочей» (3 сезон).

Главная интрига продолжения «Миллиона мелочей» − вернется ли к зрителям Эдди после того, как в финале второго сезона его сбила машина. Судьба остальных героев будоражит не меньше: жизнь Кэтрин и Тео больше не будет прежней, а отношения Гэри и Мэгги сложны как никогда.

С 22 ноября: документальный проект «Между миром и мной».

Фильм, основанный на бестселлере «Между миром и мной» писателя Та-Нехиси Коутса. В нем рассказывается о том, как автор рос в центральной части города Балтимора, и о его страхе перед ежедневным насилием против чернокожего населения. В повествовании исследуется смелая идея Коутса о том, что американское общество структурно поддерживает превосходство белых. Фильм включает в себя игровые и анимационные элементы, отрывки из книги (построенной как сборник писем к сыну писателя), интереснейшие архивы, а также кадры из семейной жизни актеров. Кстати, про них: в проекте приняли участие Махершала Али, Анджела Бассет, Опра Уинфри и другие.

С 25 ноября: сериал «Стальная звезда» (3 сезон).

Финальный сезон эталонного криминального триллера. Главные герои продолжают сталкиваться с мрачными призраками прошлого. Они возвращаются в Великобританию после долгого отсутствия, однако у них за душой такие опасные секреты, что, кажется, беды не миновать.

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27.10.2020 Автор: Артур Чачелов